Milan-Venezia, l’anticipo della seconda giornata – Diretta

(Adnkronos) – Milan e Venezia in campo oggi, venerdì 28 agosto, per l'anticipo che apre la seconda giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri sono reduci dalla vittoria per 2-1 sul campo del Torino nel primo turno del torneo. Il Venezia, invece, all'esordio è stato sconfitto in casa dal Lecce. Nella terza giornata, il Milan farà visita alla Juventus. Il Venezia giocherà a Frosinone.

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Pubblicato il 28 Agosto 2026