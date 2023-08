Milan-Torino 4-1: doppietta di Giroud, gol di Pulisic e Theo Hernandez

(Adnkronos) – Il Milan batte il Torino per 4-1 nell'anticipo serale in calendario per la seconda giornata della Serie A 2023-2024. I rossoneri si impongono con il gol di Pulisic, la rete di Theo Hernandez e la doppietta di Giroud su rigore. Il Torino si illude con il provvisorio pareggio di Schuurs, poi crolla. Il Milan, con 6 punti, è a punteggio pieno dopo due vittorie nell'avvio del torneo. Il Torino rimane a quota 1. Dopo mezz'ora di sbadigli, il match si accende nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo. I nuovi acquisti portano in vantaggio il Milan al 33. Loftus-Cheek suggerisce, Pulisic ringrazia e insacca: 1-0. Il Torino impiega 3 minuti a raddrizzare la situazione. Merito di Schuurs, che azzecca la girata vincente e buca Maignan: 1-1 al 36'. Il Milan rimette la freccia prima dell'intervallo, grazie al rigore assegnato al Var per tocco di mano di Buongiorno. Giroud non sbaglia dal dischetto, 2-1 al 43'. C'è tempo anche per il 3-1, con una splendida iniziativa di Theo Hernandez che al 46' accende il motore, scambia con Leao e insacca con un delizioso tocco morbido: Toro al tappeto prima del riposo. Il Milan gioca sul velluto e nella ripresa cala il poker con il secondo rigore della serata. Il Var ravvisa il fallo di Schuurs su Leao, Giroud può concedere il bis dal dischetto: 4-1 al 65' e game over. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Agosto 2023