Milan-Taremi, affare saltato: attaccante resta al Porto

(Adnkronos) – Taremi-Milan, affare saltato: l'attaccante iraniano rimane al Porto. Il club portoghese, dal suo canale televisivo Porto Canal, annuncia la permanenza di Mehdi Taremi. Il 31enne centravanti, vincolato da un contratto valido fino al 2024, è stato al centro di una lunga trattativa con il Milan e nelle ultime ore sembrava destinato a sbarcare in rossonero. Ieri l'agenzia iraniana Irna ha dato l'affare per concluso. Oggi, invece, il semaforo rosso a quanto pare definitivo. Il Porto e il Milan sembravano ormai vicini ad un'intesa totale, secondo le ultime news di mercato nuovi problemi sono sorti per le richieste del giocatore e in particolare del suo agente. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Agosto 2023