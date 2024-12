Milan-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Luci a San Siro. Il Milan ospita la Roma in uno dei big match della 18esima giornata di Serie A. I rossoneri vogliono dare continuità alla vittoria di Verona, firmata Reijnders, e risalire una classifica che al momento li vede all'ottavo posto a quota 26 punti, seppur con una partita da recuperare contro il Bologna. Ferma a 19 invece la Roma, vittoriosa contro il Parma nell'ultimo turno. La sfida tra Milan e Roma è in programma oggi, domenica 29 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Fonseca

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri Milan-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match sarà visibile sia in streaming sulla piattaforma che attraverso smart tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Dicembre 2024