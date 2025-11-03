Attualità

Milan-Roma, la frecciata di Ciccio Graziani: “Con me e Pruzzo finiva 4-1”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Se c'eravamo io e Pruzzo vincevamo 4 a 1". Così Francesco “Ciccio” Graziani, commentando a La Domenica Sportiva il big match di San Siro tra Milan e Roma vinto 1-0 dai rossoneri. "Guardando la partita, purtroppo, non riempi l'area, non c'è nessuno che intuisce il tipo di cross, se deve andare avanti, se deve stare un po' più indietro", ha detto l'ex attaccante della Roma e della Nazionale criticando la sterilità del reparto offensivo giallorosso.   Per Graziani "la Roma purtroppo manca in questo, non ha due riferimenti davanti, o perlomeno anche uno, che sappia approfittare anche di tutti questi palloni che la squadra mette in mezzo" .   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Israele, di 3 militari i corpi degli ultimi ostaggi restituiti da Hamas

46 minuti fa

Trump: “Maduro ha i giorni contati”, ma esclude una guerra con il Venezuela

1 ora fa

Travolto in bici da un’auto pirata, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura

1 ora fa

Terremoto in Afghanistan, almeno 20 morti e 320 feriti

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio