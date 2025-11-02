Attualità

Milan-Roma 1-0, Dybala tira rigore e si fa male. Cos’è successo

(Adnkronos) – Non c'è pace per Paulo Dybala. Il fantasista giallorosso è stato protagonista in negativo in Milan-Roma, partita di campionato vinta 1-0 dai rossoneri oggi domenica 2 novembre. Al minuto 81 del big match si San Siro, l'ex Juve è andato sul dischetto per tirare il rigore concesso dall'arbitro per fallo di mano di Fofana su un calcio di punizione precedente. Dagli undici metri, Dybala si è fatto però ipnotizzare da Maignan, riuscito a neutralizzare il sinistro della 'Joya' grazie a un gran riflesso, ma non solo. L'argentino è stato costretto in quel momento a chiedere il cambio per un problema al flessore, forse sollecitato in maniera eccessiva durante l'esecuzione. Gasperini ha mandato quindi in campo Baldanzi a una manciata di minuti dopo, mentre Dybala è stato accompagnato dallo staff medico giallorosso in panchina. Dato statistico: quello contro il Milan è il primo rigore sbagliato dal numero 21 con la maglia della Roma. 
