Milan, paura per Morata: in ospedale dopo trauma cranico in allenamento

(Adnkronos) – Paura per Alvaro Morata. Questa mattina in allenamento l'attaccante del Milan ha riportato in uno scontro di gioco un forte trauma cranico. Il giocatore è stato prontamente portato in ospedale dove è stata effettuata una risonanza, con esito negativo. "Ora Alvaro sta meglio e rimarrà in ospedale per essere monitorato, come da prassi in questi casi", fa sapere il club rossonero. La sua presenza per la trasferta di Cagliari, in programma sabato 9 novembre alle ore 18, è a questo punto da considerarsi in dubbio. Dopo il gol realizzato contro il Real Madrid, appare improbabile che lo spagnolo parta dal primo minuto contro i sardi. Si scalda quindi Tammy Abraham, rientrato da poco da un infortunio, e pronto a partire titolare in caso di forfait dello spagnolo.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Marin; Zortea, Viola, Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Fonseca —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Novembre 2024