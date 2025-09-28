Milan-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Attualità

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 28 settembre, il Milan sfida il Napoli – in diretta tv e streaming – a San Siro nella quinta giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dagli ottavi di finale conquistati in Coppa Italia dopo la netta vittoria con il Lecce, battuto 3-0, e da quella contro l'Udinese nell'ultimo turno, battuta con lo stesso risultato in trasferta. I partenopei di Conte invece si sono presi la testa della classifica, unica squadra a punteggio pieno, grazie alla vittoria contro il Pisa, battuto 3-2 al Maradona.  La sfida tra Milan e Napoli è in programma oggi, domenica 28 settembre, alle ore 20.45 a San Siro. Ecco le probabili formazioni: 
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri 
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte  Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


