Milan-Napoli, niente rigore per azzurri: cosa è successo

AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Episodi in area del Milan, nel primo tempo del match contro il Napoli, ma nessun fischio. L'arbitro Chiffi al 20' sorvola giustamente sulla caduta di Anguissa nell'area rossonera. Il centrocampista partenopeo viene innescato dall'errore di Saelemaekers, che perde palla, e va a terra dopo il confronto ravvicinato con Modric. Nessun fischio e nessun richiamo del Var. Situazione più movimentata al 37'. McTominay va giù dopo il contrasto con Tomori, intervenuto per ostacolare il centrocampista scozzese. L'arbitro Chiffi non fischia, il Var invita il direttore di gara ad effettuare un check al video. L'esame delle immagini conferma la decisione assunta in campo: Tomori non commette fallo, niente rigore. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Settembre 2025

