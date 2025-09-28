Attualità

Milan-Napoli 2-1, Allegri in vetta con azzurri e Roma

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Milan batte 2-1 il Napoli nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza'. In classifica il Milan aggancia il Napoli e la Roma in vetta con 12 punti, uno in più della Juventus.  A decidere il match le reti nel primo tempo di Saelemaekers al 3' e Pulisic al 31'. Al 15' della ripresa Estupinan trattiene Di Lorenzo in area di rigore e Chiffi lo espelle assegnando il rigore agli azzurri che De Bruyne trasforma spiazzando Maignan.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Campobasso, auto si ribalta: morta 25enne incinta

51 minuti fa

Flotilla, Schlein e Conte: “Governo protegga la missione”

55 minuti fa

Torino, bimbo cade dal balcone: è grave

1 ora fa

Milan-Napoli, niente rigore per azzurri: cosa è successo

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio