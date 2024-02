Milan-Napoli 1-0, decide il gol di Theo Hernandez

(Adnkronos) –

Il Milan batte il Napoli per 1-0 nel match in calendario oggi 11 febbraio 2024 per la 24esima giornata della Serie A. Il gol di Theo Hernandez regala la vittoria ai rossoneri che, dopo il sesto successo nelle ultime 7 partite, salgono a 52 punti e avvicinano il secondo posto occupato dalla Juventus. Il Napoli rimane a 35, a metà classifica. Il Napoli comincia bene e si fa vivo con la prima occasione della serata al 10'. Kvaratskhelia si accende, Simeone conclude ma non inquadra la porta. Il Milan sembra sorpreso dall'avvio aggressivo dei campioni d'Italia e fatica a ingranare. Al primo lampo, però, i rossoneri colpiscono. Leao inventa l'imbucata per Theo Hernandez, che si presenta davanti a Gollini e non sbaglia: 1-0.

Il gol regala tranquillità al Milan che prende in mano il gioco. La formazione di Pioli non crea occasioni nitide per il raddoppio, ma limita i rischi al massimo fino all'intervallo. Il Napoli arriva nell'area dei padroni di casa con una punizione di Zielinski che non crea problemi a Maignan. Anche il secondo tempo si apre con una chance per Simeone, che al 54' approfitta dell'errore di Bennacer ma spara alto. Più pericoloso Politano al 60': la conclusione finisce a pochi centimetri dal palo. Il Milan torna a pungere al 70' con la sgasata di Leao che si accentra da sinistra e calcia: palla fuori. Il Napoli tenta l'assalto finale e all'89' va vicinissimo al pareggio. Lindstrom mette in mezzo il pallone, Simic devia verso la propria porta: palo, il Milan si salva e vince. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



