(Adnkronos) – Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma il Milan sembra aver ormai definito il proprio futuro assetto dirigenziale. Markus Krösche è destinato a diventare il nuovo responsabile dell’area calcistica rossonera, con l’inizio della sua avventura previsto per dicembre. Per liberare Krösche, il Milan non verserà la clausola rescissoria inserita nel suo contratto con l’Eintracht Francoforte, il cui valore si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Le due società hanno infatti trovato una soluzione alternativa, raggiungendo un’intesa economica per riconoscere al club tedesco un indennizzo.

Il profilo scelto dal Milan è quello di un dirigente che negli ultimi anni si è costruito una reputazione importante nel panorama calcistico europeo. La sua specialità è individuare calciatori ancora lontani dai riflettori, ma con le qualità necessarie per diventare protagonisti e generare importanti plusvalenze. Dopo l’esperienza biennale al Lipsia, durante la quale ha contribuito alla crescita di talenti del calibro di Christopher Nkunku, Dani Olmo e Dominik Szoboszlai, nel 2021 Krösche ha assunto un ruolo centrale nell’organigramma dell’Eintracht Francoforte. La sua gestione ha portato risultati importanti, sia sul campo sia dal punto di vista economico. Il momento più prestigioso è arrivato nel 2022, con la conquista dell’Europa League. Ma è soprattutto sul mercato che il dirigente tedesco ha dimostrato le proprie capacità.

Tra le operazioni più significative figurano quelle legate a Randal Kolo Muani e Omar Marmoush, entrambi arrivati a parametro zero e successivamente ceduti per cifre complessive vicine ai 170 milioni di euro. A queste si aggiunge la cessione di Hugo Ekitiké: acquistato per circa 35 milioni, l’attaccante è passato al Liverpool per una cifra intorno ai 95 milioni. Un curriculum che spiega perché il Milan abbia deciso di puntare proprio su di lui. L’obiettivo è affidare a Krösche un ruolo strategico nella gestione sportiva, con la missione di costruire una squadra competitiva e valorizzare il patrimonio tecnico del club.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026