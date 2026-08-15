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Milan-Manchester United, big match in amichevole – Diretta

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(Adnkronos) – Il Milan torna in campo per l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A. Oggi, 15 agosto, i rossoneri sfidano il Manchester United a Breslavia in Polonia. Il Milan arriva a questa sfida dopo un precampionato in chiaroscuro: sconfitta per 3-0 contro il Chelsea e pareggi contro lnter e Celtic.  Tutto pronto per l'inizio della nuova stagione, con la Serie A che ripartirà il 22 agosto.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Agosto 2026

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