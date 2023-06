Milan, Maldini e Massara via? Ipotesi rivoluzione

(Adnkronos) – Il Milan verso la rivoluzione? Il club rossonero potrebbe cambiare pelle con l'ipotesi di addio di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica, e di Frederic Massara, direttore sportivo. La società che fa capo a Gerry Cardinale e a RedBird potrebbe cambiare rotta con il divorzio dalla bandiera che ha guidato l'area tecnica nelle ultime stagioni. Non sarebbe in discussione la posizione dell'allenatore Stefano Pioli, che ha portato la squadra al quinto posto in classifica e ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla penalizzazione che ha privato la Juventus di un piazzamento tra le prime 4. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Giugno 2023