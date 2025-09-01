Milan, la foto di Rabiot è ‘sospetta’: la scoperta su X

(Adnkronos) – Il Milan acquista Adrien Rabiot, il 30enne centrocampista francese torna in Serie A. Rabiot, rende noto il club rossonero, ha firmato un contratto fino al 2028. Per il transalpino, già giocatore della Juventus tra il 2019 e il 2024, nuova avventura nel campionato italiano.

Il Milan, come spesso accade, annuncia l'acquisto con un post su X pubblicando un'immagine del neorossonero. Nel tweet, Rabiot indossa la maglia del Diavolo. Nell'immagine, però, c'è qualcosa che non convince tutti i tifosi, in particolare quelli con competenze in materia di fotoritocco e grafica. Comprensibilmente, nell'ultima giornata del calciomercato i tempi sono serrati e le trattative procedono a ritmo frenetico: la foto da abbinare al post non è propriamente la priorità di un club. Nell'era del football social, però, anche i dettagli evidentemente vengono valutati con attenzione. Ed ecco che la foto di Rabiot viene vivisezionata fino al verdetto finale emesso dal profilo dell'utente @MohanadACM. "Hanno fotoshoppato la testa di Rabiot sul corpo di Ricci", afferma il tifoso rossonero. E, a quanto pare, non ha tutti i torti. Tra il collo di Rabiot e quello di Ricci, uno dei primi acquisti dell'estate rossonera, non c'è nessuna differenza. I dubbi residui svaniscono se si osservano le braccia. Il bicipite destro di Ricci è caratterizzato da una vena in evidenza. Proprio come il bicipite destro di Rabiot… —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



