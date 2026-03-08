Attualità

Milan-Inter, proteste nerazzurre per possibile rigore. Chivu a Saelemaekers: “Sicuro di non averla toccata?”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Si accende il derby di Milano. Nel secondo tempo di Milan-Inter
oggi, domenica 8 marzo, un episodio ha 'movimentato' la partita . Intorno all'ora di gioco, sull'1-0 per la squadra di Allegri, i nerazzurri hanno protestato per un possibile rigore dopo un tocco dubbio di Saelemaekers in area di rigore rossonera. Il motivo? Il belga ha addomesticato un cross di Barella con il petto, ma alcuni giocatori dell'Inter hanno protestato all'indirizzo dell'arbitro vedendo un tocco di braccio nell'azione. Anche Chivu, tecnico dell'Inter, si è rivolto al centrocampista con un sorriso ironico: "Sicuro di non averla toccata con il braccio?". Per la cronaca, c'è stato un silent check e l'arbitro Doveri ha lasciato correre.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Il Milan ‘abbraccia’ Brignone e Paris prima del derby con l’Inter: il tributo ai medagliati di Milano Cortina

14 minuti fa

Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema. Trump lo boccia: “Non dura”

27 minuti fa

Iran, strage nella scuola: un video smentisce Trump e accusa gli Stati Uniti

57 minuti fa

Genoa-Roma 2-1, Gasperini non ci sta: “Il Var non ha visto rigore su Koné? Cambiasse mestiere”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio