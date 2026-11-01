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Milan-Inter 3-1, giornalista ‘assediato’ dai tifosi e stop al collegamento

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(Adnkronos) – “No, così no”. Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia, deve interrompere il collegamento dopo il derby di Milano, vinto dal Milan per 3-1 contro l’Inter. Palmeri, all’esterno di San Siro, nel dopo-match è impegnato nell’analisi della sfida. Attorno al giornalista, che abitualmente segue l’Inter, si raduna un gruppo di tifosi del Milan. 

 

C’è chi festeggia indossando la maglia del Psg che ricorda l’umiliante sconfitta pe 5-0 subita dall’Inter nella finale di Champions di 2 anni fa e c’è soprattutto chi intona cori da stadio contro i rivali nerazzurri. “No, no…”, dice Palmeri quando la temperatura sale con espressioni volgari. La situazione diventa ingestibile quando si palesa un tifoso che, come maschera, indossa un gigantesco dito medio. “Torniamo in studio, ragazzi”, la ‘resa’ di Palmeri. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Novembre 2026

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