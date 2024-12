Milan, infortunio per Pulisic contro l’Atalanta: i tempi di recupero

(Adnkronos) –

Ansia Pulisic in casa Milan. L'attaccante statunitense è uscito al 38' del match contro l'Atalanta, vinto dai bergamaschi 2-1, a causa di un infortunio muscolare. Pulisic ha sentito tirare il polpaccio destro e a nulla è servito l'intervento dello staff medico, che ha applicato ghiaccio spray sul muscolo, con il giocatore che ha dovuto lasciare il terreno di gioco, sostituito da Loftus-Cheek. Ora si sottoporrà a ulteriori esami per stabilire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Sicuramente Pulisic salterà la sfida di Champions League contro la Stella Rossa, in programma mercoledì 11 dicembre, e probabilmente anche quella di campionato contro il Genoa, domenica 15. La speranza è di ritrovarlo, almeno tra i convocati nel match, valido per la 17esima giornata di Serie A, contro l'Hellas Verona, in programma venerdì 20 dicembre. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Dicembre 2024