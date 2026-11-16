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Milan, infortunio per Maignan: sostituito in Nazionale, come sta

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(Adnkronos) –
Infortunio per Mike Maignan. Il portiere del Milan ha accusato un problema fisico in Nazionale, venendo sostituito alla fine del primo tempo di Francia-Turchia, partita valida per l’ultima giornata di Nations League e vinta dai transalpini per 2-1.  

Nel corso della prima frazione, Maignan ha accusato un colpo all’anca dopo un contrasto molto duro con l’attaccante turco Deniz Gul e nella giornata di oggi, lunedì 16 novembre, farà ritorno a Milanello per essere valutato dallo staff medico rossonero. 

La speranza di Amorim è che la sostituzione del proprio portiere possa essere arrivata a scopo precauzionale, ma la sua presenza per la sfida contro il Frosinone in programma domenica 22 novembre. Se Maignan non dovesse recuperare al suo posto giocherà Torriani, con il portiere francese che spera di tornare a disposizione per la successiva, e decisiva, partita contro l’Olympiacos in Europa League, fissata per giovedì 26, altrimenti il suo rientro potrebbe slittare alla trasferta contro il Cagliari di lunedì 30. 

 

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Pubblicato il 16 Novembre 2026

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