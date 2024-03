Milan, Guardia di Finanza in sede: perquisizione e documenti sequestrati

(Adnkronos) – Guardia di Finanza in casa Milan oggi per acquisire documenti su provvedimento dell'autorità giudiziaria di Milano. Una perquisizione di diversi soggetti coinvolti, che non si è limitata agli uffici, ma che è proseguita anche nelle abitazioni private. L'operazione, che ha visto il sequestro di diversa documentazione è terminata circa un'ora fa, ma è ancora in corso la copia dei dati contenuti nei dispositivi elettronici, pc e telefonini, condotta dalla squadra reati informatici. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Marzo 2024