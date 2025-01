Milan-Girona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Notte europea a San Siro. Il Milan torna in campo nella penultima giornata di Champions League e ospita il Girona. I rossoneri al momento sono al 12esimo posto nella classifica generale a quota 12 punti, a -1 dall'ottavo posto che vale l'accesso diretto agli ottavi di finale. La squadra spagnola invece ferma in 30esima posizione con soli 3 punti conquistati fin qui. La sfida tra Milan e Girona è in programma oggi, mercoledì 22 gennaio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Lopez, Krejci, Blind; Romeu, Martin; Asprilla, Tsygankov, Gil; Ruiz. All. Michel Milan-Girona sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video, disponibile in streaming sulla piattaforma oppure da smart tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Gennaio 2025