Milan Games Week & Cartoomics 2026 in arrivo

(Adnkronos) – La macchina organizzativa di Milan Games Week & Cartoomics si rimette in moto, puntando a trasformare i quattro padiglioni di Fiera Milano nel fulcro della cultura pop contemporanea per l'appuntamento di fine novembre. La manifestazione punta a consolidare il proprio ruolo economico e culturale nel panorama dell'intrattenimento, presentandosi come un ecosistema in grado di far dialogare le community di appassionati con le principali realtà industriali del settore. Il filo conduttore scelto per questa edizione è il movimento costante, una fluidità concettuale che viene sintetizzata nello slogan ufficiale e che si ispira storicamente agli studi idraulici che Leonardo da Vinci compì sui Navigli milanesi. Questo legame tra l'acqua, il dinamismo e la città viene celebrato visivamente nel poster ufficiale dell'evento, affidato per la prima volta a una firma giapponese. Posuka Demizu, nota in tutto il mondo per i disegni del manga di successo The Promised Neverland, ha realizzato un'illustrazione che unisce i tratti tipici della sua arte visionaria ad alcuni omaggi diretti alle macchine volanti leonardesche. La mangaka sarà uno dei volti principali della fiera, che quest'anno punta in modo deciso su una forte selezione di ospiti internazionali provenienti dal mondo del fumetto e del medium videoludico. Il programma dei tre giorni di kermesse vedrà alternarsi sui palchi diverse personalità di rilievo del fumetto americano. Tra i nomi confermati spiccano lo sceneggiatore Mark Waid, autore di storie fondamentali per Flash e Daredevil e della miniserie Kingdom Come, e John Romita Jr, disegnatore storico di Spider-Man e co-creatore della saga di Kick-Ass. Accanto a loro ci sarà Bill Morrison, figura chiave nella trasposizione cartacea delle serie animate di Matt Groening, i Simpson e Futurama. Il settore dei videogiochi sarà invece rappresentato, tra gli altri, dall'attrice Angela Sant'Albano, nota per aver prestato il volto a Grace Ashcroft nell'ultimo capitolo della saga horror Resident Evil Requiem. L'evento mantiene anche quest'anno il supporto istituzionale del Comune di Milano, che intende sfruttare la manifestazione per attivare una serie di iniziative collaterali diffuse sul territorio cittadino, con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico giovanile e promuovere la città come polo per l'innovazione e l'intrattenimento. Con l'apertura delle prevendite dei biglietti sul sito ufficiale, la rassegna avvia il percorso di avvicinamento a un'edizione che promette ulteriori annunci nelle prossime settimane.

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Pubblicato il 8 Giugno 2026