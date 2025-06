Milan Games Week & Cartoomics 2025 all’insegna del pop e dell’integrazione tra reale e digitale

(Adnkronos) – Dal 28 al 30 novembre 2025, i padiglioni di Fiera Milano Rho ospiteranno una nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics, manifestazione dedicata all’universo della cultura pop, tra videogiochi, fumetti, eSport, cinema, musica e intrattenimento. L’evento, organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators, si conferma uno dei principali appuntamenti nazionali per appassionati e professionisti del settore, con un’offerta sempre più ampia e strutturata. L’edizione 2025 si presenta con il tema “OnLife”, concetto che sintetizza la fusione ormai costante tra online e offline nella vita quotidiana, evidenziando il ruolo crescente della tecnologia nella definizione dell’identità e dell’esperienza personale. Un fil rouge che guiderà contenuti, iniziative e proposte artistiche della manifestazione. Secondo Fiera Milano, l’obiettivo di Milan Games Week & Cartoomics è consolidare il proprio ruolo di piattaforma culturale ed esperienziale. “Il successo delle ultime edizioni, con oltre 125 mila presenze nel 2024, conferma l’interesse crescente del pubblico e l’efficacia di un modello che unisce intrattenimento, partecipazione e innovazione”, ha dichiarato l’amministratore delegato Francesco Conci, sottolineando l’intenzione di rafforzare l’identità dell’evento come spazio dinamico e inclusivo. Anche Fandango Club Creators, co-organizzatore dell’iniziativa, evidenzia la natura distintiva della manifestazione, fondata su un linguaggio contemporaneo e un’impostazione fortemente interattiva. Marco Moretti, presidente della società, ha ribadito l’impegno nel creare esperienze su misura per un pubblico giovane e digitalmente connesso, offrendo occasioni di attivazione per i brand e contribuendo alla costruzione di community autentiche. Per la prima volta, l’evento riceverà il sostegno ufficiale del Comune di Milano e della Regione Lombardia. Il Comune parteciperà con un programma di iniziative diffuse, da agosto a novembre, destinate a promuovere la cultura pop tra i giovani, attraverso laboratori, incontri e percorsi formativi. L’assessora allo sport, turismo e politiche giovanili, Martina Riva, ha sottolineato il valore educativo e sociale dell’iniziativa, capace di coinvolgere le nuove generazioni anche sul piano della riflessione e dello sviluppo personale. Regione Lombardia, attraverso l’assessorato a Università, Ricerca e Innovazione, promuoverà un dialogo con gli atenei del territorio. “L’integrazione di tecnologie come l’intelligenza artificiale nei videogiochi apre scenari di sviluppo in ambiti educativi e scientifici”, ha dichiarato l’assessore Alessandro Fermi, evidenziando l’interesse delle università lombarde a partecipare a percorsi condivisi di innovazione. Il key visual dell’edizione 2025 è stato affidato all’artista Marco Checchetto, autore di rilievo internazionale noto per i suoi lavori su testate Marvel Comics. A lui si affiancheranno numerosi ospiti del panorama fumettistico e videoludico, tra cui Brian M. Bendis, Peach Momoko, Paul Azaceta, Lee Ji-Min e C. B. Cebulski. Sul fronte musicale e videoludico, sono attesi Hitoshi Sakimoto, compositore delle colonne sonore di Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII, ed Eric Monacelli, executive producer di Marvel Games. L’evento si articolerà su quattro padiglioni e proporrà incontri, performance dal vivo, aree tematiche, tornei e presentazioni, con l’intento di offrire un’esperienza immersiva e partecipativa. La biglietteria è già attiva sul sito ufficiale www.milangamesweek.it, con diverse opzioni di ingresso pensate per favorire un’ampia partecipazione. Milan Games Week & Cartoomics 2025 si conferma così un osservatorio privilegiato delle trasformazioni in atto nel mondo dell’intrattenimento, e un’occasione per esplorare il futuro delle industrie culturali tra creatività, tecnologia e innovazione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Giugno 2025