Milan, Fonseca: “Se non vinciamo con Stella Rossa, difficile arrivare tra le prime otto”

(Adnkronos) – Il Milan torna protagonista in Champions League. I rossoneri affrontano domani, mercoledì 11 dicembre, la Stella Rossa a San Siro per conquistare tre punti fondamentali per sperare di arrivare tra le prime otto, piazzamento che garantirebbe di volare direttamente agli ottavi di finale: "Se non vinciamo la prossima sarà difficile passare tra le prime otto. La Champions è sempre una competizione diversa e anche per i giocatori c'è una motivazione diversa. Comunque il modo in cui prepariamo la partita è sempre la stessa. Quello che è diverso magari è l'avversario, la strategia, la struttura. Nella mia testa ho che il prestigio del Milan in Europa è grande. Dobbiamo capire questo e fare bene perché il Milan è una squadra da Champions League", ha detto l'allenatore del Milan, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa della vigilia, "penso che la cosa più importante sia vincere la prossima, ma non posso dire che non pensiamo alla possibilità di arrivare tre le prime otto. Intanto pensiamo alla prossima e poi penseremo alle altre". Fonseca ha rivelato anche chi giocherà al posto di Christian Pulisic, infortunatosi contro l'Atalanta: "Giocherà Loftus-Cheek nella posizione di Pulisic, Christian ha un piccolo problema. Io ho totale fiducia in Loftus-Cheek". Poi sulla Stella Rossa: "Affronteremo una squadra che ha vinto 5-1 contro lo Stoccarda. Sarà una partita importante per noi, vogliamo vincere e fare i tre punti". Il tecnico portoghese ha commentato anche la differenza di rendimento tra Serie A e Champions League: "Sono partite totalmente diverse, ma anche in campionato siamo ogni giorno più vicini a quello che stiamo facendo in Champions League. Le mie parole dopo il ko con l'Atalanta? Capisco la curiosità, ma oggi voglio parlare solo della partita di Champions. Penso che negli ultimi tempi siamo migliorati molto difensivamente, non solo in Champions League ma anche in campionato. A Bratislava è stata una partita particolare, la squadra ha imparato molto difensivamente". Poi su Theo Hernandez: "Si allena e sta bene, è migliorato e deve continuare a lavorare". In conclusione una battuta su Ibrahimovic: "Parliamo quasi sempre di tutto: le condizioni dei giocatori, della squadra… Siamo sempre in contatto riguardo ai risultati e al momento della squadra con la massima onestà".



Pubblicato il 10 Dicembre 2024