(Adnkronos) – Ac Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Lo rende noto il club rossonero in una nota il giorno dopo il pareggio tra Milan e Roma 1 a 1. Il Club, si legge nella nota, "ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Dicembre 2024