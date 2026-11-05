Attualità

Milan-Ferencvaros, ultras ungheresi al Duomo: saluti fascisti e magliette con Mussolini

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Shock a Milano. A poche ore dal fischio d’inizio di Milan-Ferencvaros, partita valida per la quarta giornata della fase campionato di Europa League, i tifosi ungheresi si sono riuniti in piazza Duomo e hanno srotolato uno striscione con la scritta: “Difendiamo l’Europa”, esibendosi poi in saluti fascisti ed esponendo stendardi contro la comunità Lgbtqia+. 

I video della dimostrazione politica degli ultras, vestiti di nero e con alcune magliette raffiguranti il volto di Mussolini, sono diventati rapidamente virali, mentre davanti al Duomo sono stati accesi decine di fumogeni. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

La Russa: “”Lotito? Ma come fanno i tifosi laziali a non andare allo Stadio con la squadra prima in

47 minuti fa

Cannizzaro: “Un protocollo tra Comune ed Inail per formare giovani ed imprese”

57 minuti fa

Progetto Sinpresa. Citraro: “Formare adesso gli imprenditori di domani”

57 minuti fa

Progetto Sinpresa. Fiori (Inail): “Creare la cultura della sicurezza”

57 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio