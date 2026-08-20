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Milan, domani torna Cardinale: previsti incontri singoli con i giocatori

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Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, sarà di nuovo a Milanello domani per incontrare la squadra a due giorni dall'esordio in Serie A che vedrà impegnati i rossoneri in trasferta contro il Torino. Secondo quanto scrive Sky Sport sono previsti diversi confronti, anche "one to one", con alcuni giocatori per chiarire chi farà parte del nuovo progetto e chi invece dovrà trovare un'altra sistemazione da qui al 1° settembre quando chiuderà il mercato. Intanto il nuovo acquisto Diego Moreira ha già lavorato in gruppo così come Gabbia, Maignan e Rabiot che saranno quindi tutti convocati per la sfida con i granata. Leao e Gimenez invece proseguono a parte mentre Pulisic dovrebbe rientrare in gruppo da domani. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Agosto 2026

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