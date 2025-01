Milan, da Morata a Pulisic: il punto sugli infortunati

(Adnkronos) – Ansia Milan. I rossoneri sono tornati alla vittoria nel recupero della 19esima giornata, rinviata per gli impegni di Supercoppa, vincendo a Como. Ma proprio la partita contro la squadra di Fabregas ha lasciato in dote diversi infortuni per Sergio Conceicao. Christian Pulisic e Alvaro Morata sono stati sostituiti alla fine del primo tempo per problemi muscolari accusati nel corso della prima frazione, mentre Malick Thiaw è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 67'. I tre giocatori si sono sottoposti a esami strumentali e a preoccupare maggiormente sono proprio le condizioni del difensore tedesco. Thiaw avrebbe infatti subito una lesione alla gamba sinistra, che lo costringerà a stare fuori dai campi per diverse settimane. Sospiro di sollievo invece per Pulisic e Morata, per cui non dovrebbe trattarsi di niente di più di un semplice affaticamento muscolare. L'attaccante spagnolo sarà in ogni caso costretto a saltare per squalifica il prossimo match di campionato contro la Juventus, in programma all'Allianz Stadium sabato 18 gennaio. Difficile in ogni caso anche l'impiego dell'esterno statunitense, spesso vittima di infortuni in questa stagione, e che Conceicao potrebbe lasciare a riposo in via precauzionale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Gennaio 2025