Milan, Cassano contro Allegri: “Fossi tifoso mi vergognerei. Iraola? Scelta giusta”

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Antonio Cassano 'distrugge' Massimiliano Allegri e consiglia il nuovo allenatore al Milan. L'ex attaccante, tra le altre, dei rossoneri, ha commentato il flop Champions criticando l'ormai ex tecnico milanista, esonerato dopo aver chiuso il campionato al quinto posto: "Il Milan è un qualcosa di unico nel mondo, ridotto così dal signor Allegri: se fossi milanista mi vergognerei per cosa Allegri ha combinato", ha detto a Viva El Futbol. "Se il Milan si è buttato su Iraola, significa che il Milan continua ad avere l'idea che noi abbiamo, cioè la prospettiva di voler fare un calcio all’europea per tentare di vincere e dominare il mondo", ha continuato Cassano, avallando quindi l'ipotesi di vedere l'attuale allenatore del Bournemouth in rossonero, "la scelta di Iraola è la direzione giusta. Perché Iraola, ripeto, è un qualcosa di unico e meraviglioso". "Io consigliere al Milan di prendere Iraola, ma consiglierei a Iraola di pensarci a venire in Italia. Perché in Inghilterra, in Spagna, in Germania, ci possono essere competenti o meno competenti, come ci possono essere giocatori forti o meno, ma non gente cattiva e invidiosa", ha detto Cassano, "che è la cosa molto più brutta, perché tu puoi arrivare in Italia, e tu puoi piacermi come calciatore o meno. Ma partiranno proprio col piede di guerra. Sarei contento e felice se arrivasse. Io sono sempre al fianco di questi tipi di personaggi. Il Milan, se dovesse fare questa scelta qua ha guadagnato già il 50%".

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Pubblicato il 26 Maggio 2026