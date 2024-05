Milan-Cagliari 5-1, cinquina rossonera e Lecce salvo

(Adnkronos) – E' un risultato pesante per i sardi ma importante per il Lecce il 5 a 1 con cui il Milan sconfigge il Cagliari, che resta fermo a 33 punti mentre i salentini a 37 punti (e con una partita in meno) sono già matematicamente salvi (grazie anche alla sconfitta del Frosinone ad opera dell'Inter). A San Siro i ragazzi di Pioli vanno in vantaggio con un tap in di Bennacer, al 35mo su respinta del portiere del Cagliari. Nel secondo tempo Pulisic insacca su assist di Leao al 59mo ma poco dopo Nandez prova a riaprire la partita al 63mo anticipando tutti su cross di Zappa. Al 74mo però il Milan ristabilisce le distanze con un fenomenale tiro da lontano di Reijnders. Il Milan trova il poker con Leao all'83mo su un passaggio di Bennacer. Il risultato definitivo viene fissato all'86mo da Pulisic che mette a segno la sua doppietta su cross di Okafor. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Maggio 2024