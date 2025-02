Milan, assalto a Joao Felix: cosa manca per il colpo dell’ultimo giorno di mercato

(Adnkronos) – Il mercato di gennaio accende i sogni dei tifosi del Milan. Dopo gli arrivi di Kyle Walker e Santiago Gimenez, i sostenitori rossoneri aspettano il colpo da Londra per la chiusura di una sessione di trattative più intensa del solito. L'obiettivo della società è Joao Felix: un altro portoghese, che potrebbe offrire soluzioni interessanti a Conceicao per l’attacco. Ma com’è la situazione? Nelle ultime ore, il Milan sta spingendo per chiudere l’acquisto e un grande alleato del Diavolo è il procuratore Jorge Mendes, volato a Londra per discutere il trasferimento con il Chelsea. Il primo elemento da considerare è dunque una mera questione di orologio. Il mercato chiude alla stessa ora in Italia e in Inghilterra, a mezzanotte (le 23 locali oltremanica): dunque, entro oggi si dovranno avere risposte. Al momento, il Chelsea chiede per Joao Felix un prestito oneroso, senza opzione di riscatto. Il Milan è però scettico su un investimento di questo tipo, senza ritorno, anche perché dovrebbe poi accollarsi l’ingaggio dell’attaccante senza la possibilità di averlo a disposizione in futuro. L’altro aspetto da considerare è la volontà del giocatore. Come visto nel caso di Gimenez, che ha chiesto al Feyenoord la cessione, anche Joao Felix andrebbe volentieri a Milano per vestire rossonero. E al momento, non ci sono altri avversari per il Milan nella trattativa, visto che l’Aston Villa (che aveva sondato il terreno) ha mollato la presa. Un riflesso del possibile arrivo di Joao Felix riguarda Noah Okafor. Dopo il trasferimento saltato al Lipsia, lo svizzero è finito nel mirino del Napoli (come pista alternativa a Saint Maximin) e piace anche all’Atalanta. Nel gioco degli incastri dell’ultima giornata, la sua situazione resta attenzionata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Febbraio 2025