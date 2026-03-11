Attualità

Milan, altra multa dopo il derby: è il club più sanzionato in Serie A

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nuova multa per il Milan, dopo il derby vinto contro l'Inter in Serie A. I rossoneri sono stati multati dal Giudice Sportivo per altri 22mila euro a causa di rientri in campo tardivi per i secondi tempi (l'ultimo, nella stracittadina, è stato di due minuti). Fin qui, i numerosi ritardi sono costati al Diavolo circa 107mila euro. E il Diavolo, tra multe varie prese in stagione (lancio di oggetti, cori offensivi ecc…) ha superato quota 121.500 euro, diventando la società più sanzionata della Serie A. Un record.  Ma perché i rossoneri rientrano spesso in campo in ritardo per i secondi tempi? Più che di errori di calcolo, per la squadra di Allegri potrebbe trattarsi di una vera e propria strategia. Insomma, una sorta di questione di nervi, soprattutto considerando la grande attenzione del tecnico per tutti i dettagli, anche extra-campo. Dietro al Milan, le società più multate sono il Lecce (107mila euro) e la Roma (93mila e 500 euro). Il club meno multato è invece il Sassuolo (4mila euro).   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Iran, crisi petrolio e boom prezzi: sbloccate riserve per 400 milioni di barili

19 minuti fa

Energia, Rse: “Grazie a smart grid sistema elettrico più sicuro e resiliente ed energia meno cara”

20 minuti fa

TonyPitony, svelata l’identità? La foto senza maschera e… la somiglianza con Matteo Salvini

33 minuti fa

Sanità pubblica tra criticità e valori da difendere, cattolici a confronto a Roma

43 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio