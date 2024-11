Mike Tyson, ora la sfida a Logan Paul? Il fratello di Jake: “Ti distruggo” – Video

(Adnkronos) –

Mike Tyson di nuovo sul ring? Dopo la sconfitta ai punti rimediata questa notte contro Jake Paul, in pochi si aspettano di rivedere un altro incontro di Iron Mike, che a fatica ha retto per 8 round da 2 minuti in un incontro che, dopo un battage pubblicitario imponente, ha deluso le aspettative degli spettatori e della platea di Netflix. Eppure una nuova sfida sembra essere stata lanciata dall'ex pugile, ormai 58enne, proprio dal ring dell'AT&T Stadium di Arlington. Appena suonata l'ultima campana infatti, al momento dei saluti tra i due sfidanti, Tyson ha puntato il dito contro Logan Paul, youtuber ed ex pugile proprio come il fratello Jake: "Se tornerò a combattere? Forse lo sarò contro suo fratello", ha detto al microfono. Paul, salito in quel momento sul ring per abbracciare e complimentarsi con il fratello, ha sgranato gli occhi e reagito sorpreso: "Ti distruggo, Mike", ha risposto, mandando in delirio i circa 80mila spettatori presenti in Texas. "Non dovevo dimostrare niente a nessuno", ha continuato Tyson, "solo a me stesso. Non sono uno di quei ragazzi che cercano di compiacere il mondo. Sono solo contento di quello che posso fare". "È una leggenda", lo ha incoraonato Jake Paul. "È il più grande ad averlo mai fatto. È il 'GOAT', il più grande di sempre. Lo ammiro. Mi ispira e non saremmo qui senza di lui. È un'icona. È l'uomo più duro del pianeta". Poi ha raccontato l'incontro: "Io cercavo di fargli un po' male, avevo paura che mi facesse male. Quindi cercavo di fargli male, ho fatto del mio meglio". Ora Paul punta a organizzare un incontro con Canelo Alvarez: "Lui ha bisogno di me. Non ho nemmeno intenzione di stanarlo, ha bisogno di soldi. E sa dove si trova l'uomo dei soldi". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Novembre 2024