Mike Tyson, malore in volo: nausea, vertigini, cosa è successo

(Adnkronos) – Malore in volo per Mike Tyson. "Ha avuto una fortissima nausea e delle vertigini mezz'ora prima dell'atterraggio a Los Angeles da Miami. Per fortuna il team medico è intervenuto subito, ha avuto il riacutizzarsi di un'ulcera. Per fortuna Mike si è ripreso alla grande" spiegano dallo staff del campione 57enne al New York Post. Il velivolo dell'American Airlines era già partito in ritardo di due ore per il gran caldo e quando all'altoparlante hanno chiesto se "c'è un medico a bordo" nessuno si immaginava chi si fosse sentito male. La leggenda della boxe tornerà sul ring per combattere a Dallas contro il 27enne Jake Paul. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Maggio 2024