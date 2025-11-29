Attualità

Mika Brunold, il tennista che ha fatto coming out: “Nascondermi non è un’opzione”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Non si tratta di una prima, ma Mika Brunold è destinato in ogni caso a entrare nella storia del tennis. Il giocatore svizzero, numero 307 del mondo, è uno dei primi professionisti a fare coming out, dichiarando apertamente la propria omosessualità. Per farlo Brunold ha scelto di condividere un messaggio sul proprio profilo Instagram.  "Oggi voglio condividere qualcosa di personale come tennista professionista, ho speso innumerevoli ore lavorando sul mio gioco, sul mio corpo e la mia mentalità", ha iniziato Brunold, "al di là di questo, una delle cose più importanti che ho imparato è che il successo sul campo non riguarda soltanto le capacità fisiche, ma dipende anche dallo scoprire la propria personalità ed essere sinceri con se stessi".  "Ho pensato molto a come parlarne. Anche se non è stato facile, nascondermi e pretendere di essere qualcuno che non sono non è mai stata un’opzione. Questa è la ragione per cui sento che sia giunto il momento di aprirmi e condividere con voi che sono gay”, ha concluso Brunold, ricevendo il sostegno di tifosi e appassionati nei commenti.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Ballando, Lucarelli punge e Rosa Chemical sbotta: “Più di così non so che fare”

45 minuti fa

Formula 1, scintille tra Russell e Norris dopo le qualifiche

45 minuti fa

Tocco di mano in area rossonera, proteste e Allegri espulso: caos nel finale di Milan-Lazio

1 ora fa

Ballando, lastra-gate chiarito in diretta. Fognini: “Un equivoco, ho chiesto scusa”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio