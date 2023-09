Migranti, Vienna rafforza controlli al Brennero

(Adnkronos) – L'Austria intensifica i controlli al Brennero a fronte dell'emergenza migranti in corso a Lampedusa. E' quanto scrive la stampa austriaca citando il ministero dell'Interno, che informa di essere in contatto con le autorità italiane. Il ministro Gerhard Karner si dice intanto convinto che “la Commissione europea debba diventare ancora più coerente, più severa e più rapida nella lotta contro la tratta di esseri umani e gli abusi in materia di asilo. Procedure rapide alle frontiere esterne e deportazioni, una forte protezione delle frontiere e la possibilità di procedure di asilo al di fuori dell’Europa sono i primi passi nella giusta direzione", ha affermato Karner, citato da 'Die Presse'. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Settembre 2023