Migranti, Valenti nominato commissario per l’emergenza in 15 regioni

(Adnkronos) – E’ stata firmata dal capo del dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio l’ordinanza per fronteggiare “lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo”. Le misure, si legge, riguardano le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano”. Escluse quindi le quattro regioni a guida Pd che non hanno dato l’intesa. L’ordinanza dovrà ora essere pubblicata in Gazzetta ufficiale. Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, è stato nominato commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti.

In salvo 600 migranti su peschereccio in acque Malta: interviene Guardia costiera

La Guardia costiera italiana ha soccorso il peschereccio in difficoltà con circa 600 persone a bordo che si trovava in zona Sar maltese. L’imbarcazione è stata raggiunta circa 140 miglia a sud delle coste della Sicilia Sud Orientale nonostante le cattive condizioni meteo, e i migranti ora saranno trasferiti in Sicilia, probabilmente divisi tra Augusta e Catania.

Pubblicato il 16 Aprile 2023