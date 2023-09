Migranti, sindaco Lampedusa: “Intervento governo non è rinviabile”

(Adnkronos) –

Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, chiede l'intervento del governo dopo l'ondata di sbarchi di migranti sull'isola. "Nelle ultime 48 ore a Lampedusa sono arrivate circa 7 mila persone. Stanotte fortunatamente sono arrivati solo due piccoli barchini con numeri gestibili, poco meno di 100 migranti, e nel corso della giornata partiranno all'incirca 2500 persone", dice Mannino all'Adnkronos. "La priorità e l'urgenza adesso sono trasferire immediatamente queste persone e dare aiuto e soccorso a chi arriva, ma Lampedusa è arrivata a un punto di non ritorno", aggiunge. "Un intervento strutturale del governo non è più rinviabile – prosegue – Servono navi in rada che garantiscano trasferimenti immediati. I lampedusani hanno sempre accolto tutti a braccia aperte, in queste ore si sono prodigati in tutti i modi per dare aiuto e soccorso. Abbiamo fatto il possibile ma adesso non possiamo fare di più". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Settembre 2023