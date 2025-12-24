Attualità

Migranti, Sea Watch: “116 morti in naufragio nel Mediterraneo centrale, solo uno tratto in salvo”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nuova strage di migranti in mare. "116 persone hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio del 2025 nel Mediterraneo centrale. L’unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino", riferisce l'Ong Sea Watch sul suo account X.  "Erano partiti giovedì scorso, e lunedì le abbiamo cercate con Seabird. Oggi – si legge nel post – Alarm Phone conferma il naufragio, avvenuto poco dopo la partenza". Alarm Phone, la rete internazionale di attivisti e volontari che gestisce una linea telefonica di emergenza per migranti in difficoltà durante la traversata del Mediterraneo, aveva segnalato la scomparsa dell'imbarcazione con 117 persone a bordo e chiesto "risposte di fronte al silenzio e all'indifferenza delle autorità", sottolineando che "le famiglie che cercano i loro cari scomparsi hanno diritto alla verità".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Famiglia nel bosco, domani il padre vedrà moglie e bimbi per oltre due ore

18 minuti fa

Inaugurata nuova Risonanza magnetica 3 tesla al Poliambulatorio Montezemolo in Corte dei Conti

33 minuti fa

Applausi e ovazioni per La Bohème, il Maggio conquista il pubblico

47 minuti fa

Incidente nel Trevigiano, 21enne investito da un’auto è gravissimo: elitrasportato in ospedale in codice rosso

47 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio