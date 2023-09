Migranti, Schlein: “Nella destra gara a chi è più cattivo”

(Adnkronos) – “Si stanno scatenando in una gara a chi è più cattivo senza fornire le risposte che servono a chi arriva, ai sindaci, ai territori”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla festa del Pd torinese interpellata sulla questione migranti. “Il governo di Giorgia Meloni è composto da forze politiche che hanno intossicato il dibattito di questi ultimi 20 anni sul tema dell’immigrazione ma che appena arrivati al governo hanno dimostrato di essere completamente incapaci di gestire l’accoglienza”, ha aggiunto. “Quando sento Calderoli accusare Meloni che si stava meglio quando al ministero dell’Interno c’era Salvini ricordo che allora c’era una grande violazione dei diritti umani”, ha dichiarato Schlein. La leader dem si è poi soffermata su alcune dichiarazioni della premier. “Giorgia Meloni ha detto che difende Dio, la famiglia e la patria. Noi per ora ci accontentiamo di difendere i salari delle famiglie anche di quelle che loro discriminano”, ha affermato Schlein. “Noi vogliamo difendere chi non sa più a che santo votarsi, ci occupiamo di mettere al centro la questione sociale nel Paese”, ha sottolineato la segretaria del Pd. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Settembre 2023