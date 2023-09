Migranti, Schlein: “Da governo Meloni fallimento totale”

(Adnkronos) – "Assistiamo al fallimento totale delle politiche del governo Meloni". E' quanto ha detto Elly Schlein alla festa dell'Unità a Spello, aggiungendo come "i nodi stiano venendo al pettine". "Non solo abbiamo visto il dramma di Lampedusa, dopo che la destra per anni ha promesso di risolvere questa questione". "Quando sono intervenuti hanno fatto un decreto disumano che peggiora le cose, hanno smantellato il sistema di accoglienza diffusa, hanno reso più difficile salvare le vite in mare, gli arrivi sono aumentati. Serve molta più serietà". Non solo sui migranti "vediamo il fallimento del governo Meloni, anche sulla manovra. Giorgetti ha scoperto oggi che non ci sono abbastanza fondi per aiutare famiglie e imprese" e "per la sanità". Avevano promesso che avrebbero tagliato le accise e invece sono aumentate" dice Schlein. "Il Pd ha presentato oggi cinque proposte per affrontare il calo del potere di acquisto delle famiglie a partire da chi sta entrando a scuola, per garantire un vero accesso gratuito all'istruzione alle famiglie più fragili con supporti al trasporto pubblico. E poi bonus luce e gas e utilizzare l'extragettito del carburante a vantaggio dei più fragili. Dal governo risposte non ne sono arrivate e quando sono intervenuti con un decreto hanno aumentato la precarietà. Non è questo che merita questo Paese". "Il salario minimo è una assoluta priorità per il Pd e per le altre forze di opposizione", sostiene Schlein, "che si sono unite su una proposta che chiede di rafforzare la contrattazione collettiva facendo valere per tutti i lavoratori di un settore la retribuzione prevista dal contratto firmato dalle organizzazioni più rappresentative". "Continuiamo con questa battaglia, il governo ha preso tempo, ha rimpallato, cerca di distrarre con altre questioni e invece noi rimaniamo fermi al fianco di lavoratori e lavoratrici che ci raccontato di non riuscire a campare. Meritano un futuro migliore e noi ci batteremo per questo". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Settembre 2023