Migranti, sbarchi senza sosta a Lampedusa: all’hotspot in quasi 4mila

(Adnkronos) – Sbarchi senza sosta a Lampedusa dove dalla mezzanotte ad ora sono arrivati oltre 500 migranti in 17 diversi sbarchi. All'hotspot di contrada Imbriacola sono oltre 3.900 le persone ospiti del centro. Per fare fronte agli sbarchi, la Prefettura di Agrigento ha disposto per oggi il trasferimento di oltre 700 migranti a bordo della nave di linea Galaxy che arriverà questa sera a Porto Empedocle (Agrigento). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Agosto 2023