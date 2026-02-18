Migranti, recuperato un corpo adavere a Custonaci nel Trapanese

(Adnkronos) – Ancora un cadavere restituito dal mare nel Trapanese. Il corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco intervenuti ieri sera nella frazione di Frassino, a Custonaci. L'intervento, su richiesta dei carabinieri, è scattato intorno alle 19.45. Sul posto anche personale della Capitaneria di porto di San Vito Lo Capo. Le operazioni sono terminate intorno alle 22.30. La salma in avanzato stato di decomposizione sarebbe di un migrante. Già nei giorni scorsi altri corpi erano stati riaffiorati in mare a Marsala, Trapani e Pantelleria. Potrebbero essere vittime di naufragi fantasma avvenuti nel Mediterraneo centrale. Nei giorni scorsi Mediterranea Saving Humans aveva parlato di circa mille persone disperse in mare durante il ciclone Harry.

Pubblicato il 18 Febbraio 2026