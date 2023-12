Migranti, procura Milano sequestra Cpr di via Corelli

(Adnkronos) – La procura di Milano ha disposto il “sequestro impeditivo d'urgenza” nei confronti della società che gestiva il Cpr di via Corelli a Milano, già oggetto di ispezione nell'inchiesta che a inizio dicembre ha permesso alla magistratura di accendere un faro sulla struttura che accoglie i migranti. Il provvedimento, firmato dai pm Paolo Storari e Giovanna Cavalleri, determina in pratica il sequestro del Centro di permanenza per i rimpatri. Se la richiesta verrà accolta dal gip la struttura verrà gestita da un amministratore giudiziario che sarà nominato ad hoc. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Dicembre 2023