Migranti, Ocean Viking con 168 naufraghi andrà a Civitavecchia

(Adnkronos) – E' Civitavecchia il porto assegnato alla Ocean Viking. A bordo della nave di Sos Mediterranee ci sono 168 migranti, soccorsi in meno di 7 ore in zona Sar maltese. Tra loro anche 7 donne, 4 bambini e circa 20 minori non accompagnati. In mare da giorni e disidratati i migranti potranno raggiungere il porto sicuro di sbarco assegnato tra 72 ore. "E' a 942 chilometri di distanza: 3 giorni di navigazione – dicono da Sos Mediterranee -. Temiamo che altre vite possano essere a rischio nel Mediterraneo centrale mentre navighiamo verso nord". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Aprile 2023