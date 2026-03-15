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Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: disperso un bimbo

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(Adnkronos) – Un barchino in ferro di 9 metri si è capovolto davanti alle coste dell'isola di Lampedusa. Secondo quanto riferito dai migranti, partiti nella serata di venerdi dal porto di Sfax, in Tunisia, a bordo c'erano 64 persone, fra cui 14 donne e 10 minori. Al momento dei soccorsi una donna della Sierra Leone ha dichiarato che all'appello mancava suo figlio. Le ricerche del bimbo sono ancora in corso con la motovedetta Cp 271 e con un aereo Atr Manta della Guardia Costiera.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Marzo 2026

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