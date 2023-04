Migranti, Meloni: “Obiettivo eliminare protezione speciale”

(Adnkronos) – "Io mi do come obiettivo l'eliminazione della protezione speciale, perché è una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d'Europa e io credo che l'Italia non abbia ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento". Così la premier Giorgia Meloni, a margine della visita presso la scuola italiana 'Galileo Galilei' di Addis Abeba, interpellata sull'abolizione della protezione speciale per i migranti. "C'era una proposta sulla quale la maggioranza lavorava nel suo complesso e io confido che quella sia la proposta che viene approvata. Non è un tema sul quale ci sono divergenze: è una materia complessa, è normale che nel lavoro parlamentare escano diversi emendamenti ma sugli obiettivi che ci diamo siamo tutti concordi", ha sottolineato Meloni. Su questo tema "con Salvini abbiamo parlato un paio di settimane fa per capire se lavorare come iniziativa di governo o come iniziativa parlamentare sulla modifica del provvedimento", ha spiegato Meloni. "Alla fine abbiamo scelto di far lavorare i gruppi parlamentari ma non c'è divergenza sostanziale, c'è la volontà di lavorare insieme". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



