Migranti, i numeri di Lampedusa: ecco gli arrivi in 7 giorni

(Adnkronos) – Scendono sotto quota mille i migranti ospiti all’hotspot di Lampedusa. Mentre proseguono i trasferimenti con 400 persone imbarcate stamani su nave Galaxy diretta a Porto Empedocle, sull’isola si registra una tregua sul fronte degli sbarchi con solo 75 persone arrivate dalla mezzanotte. Nel centro di contrada Imbriacola restano in 922, di cui 230 minori non accompagnati. Dal 14 settembre a oggi sono quasi 4.500 i migranti transitati nella struttura, fanno sapere dalla Croce Rossa che la gestisce da giugno. Uomini, donne e bambini giunti sull’isola autonomamente o dopo essere stati intercettati su barchini insicuri dagli uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Un flusso intenso che ha fatto registrare anche un record per la piccola isola di appena 6mila abitanti: 112 approdi in sole 24 ore – il 12 settembre – con quasi 7mila naufraghi a Lampedusa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Settembre 2023