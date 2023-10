Migranti, giudice di Catania Apostolico non convalida altri quattro trattenimenti

(Adnkronos) – La giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico non convalida i trattenimenti di altri quattro migranti tunisini nel cpr di Pozzallo, disposti dal questore di Ragusa. Prosegue dunque il braccio di ferro tra la magistrata, finita nella bufera dopo la pubblicazione di un video del 2018 in cui prendeva parte a una manifestazione pro migranti, e il governo sulla legittimità dei provvedimenti contenuti nel decreto Cutro. Apostolico oggi conferma infatti la valutazione che già a fine settembre l'aveva portata a rigettare la convalida del fermo di altri migranti a Pozzallo. Valutazione condivisa anche dal giudice Rosario Cupri della stessa procura catanese, che domenica scorsa ha negato la convalida dei trattenimenti per altri sei migranti. Il nuovo caso fa insorgere la Lega che, dopo aver più volte sollecitato le dimissioni della magistrata, invoca un intervento nei suoi confronti. "Giustizia o politica? Prima in una piazza dove si insultano le Forze dell’Ordine e si difendono gli sbarchi, poi in tribunale per rimettere in circolazione altri clandestini – si legge in una nota -. Un intervento è necessario, come consentito dalla Costituzione, per rispetto della legge, del buonsenso e del popolo italiano". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Ottobre 2023