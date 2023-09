Migranti, Giorgia Meloni: “Ho scritto a von der Leyen, venga con me a Lampedusa”

(Adnkronos) – ''Il governo intende adottare nell'immediato misure straordinarie per far fronte agli sbarchi'' di migranti sulle nostre coste. Lo annuncia il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso sui social. ''Annuncio che ho scritto alla presidente della Commissione Ue von der Leyen per chiedere di venire con me a Lampedusa per rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo e per accelerare immediatamente la concretizzazione dell'accordo con la Tunisia trasferendo le risorse concordate – dice Meloni – La presidente Von der Leyen è sempre stata collaborativa e non dubito che lo sarà anche stavolta…''. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Settembre 2023